Вуяновича переизбрали президентом Черногории
20:58, 08 апреля 2013Мир
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Действующий президент Черногории Филип Вуянович победил на очередных выборах главы государства, состоявшихся в воскресенье, набрав 161 тысячу голосов.
Филип Вуянович набрал 161 тысячу голосов
Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Государственную избирательную комиссию (ГИК).
Представитель оппозиции и бывший дипломат Миодраг Лекич получил 154 тысячи голосов. Это первые официальные результаты выборов. ГИК отмечает, что они носят предварительный характер.
Ранее каждый из политиков заявил о своей победе на основании собственных данных подсчета голосов.
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