Вуяновича переизбрали президентом Черногории

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Государственную избирательную комиссию (ГИК).

Представитель оппозиции и бывший дипломат Миодраг Лекич получил 154 тысячи голосов. Это первые официальные результаты выборов. ГИК отмечает, что они носят предварительный характер.

Ранее каждый из политиков заявил о своей победе на основании собственных данных подсчета голосов.