Россия реструктурирует выданный Кипру кредит на 2,5 миллиарда евро

Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам рабочего визита в ФРГ.

Об этом сообщает РИА «Новости».

"Мы свой вклад вносим (в помощь Кипру). В конце позапрошлого года мы предоставили Кипру госкредит в объеме 2,5 миллиарда евро, и по просьбе Еврокомиссии мы приняли решение реструктурировать этот долг. Это наш реальный вклад в решение кипрской проблемы", - сказал В.Путин.

Условия реструктуризации кредита он не уточнил. Между тем условия, обсуждавшиеся Россией и Кипром на переговорах в марте, а именно - пролонгация кредита на пять лет и снижение ставки до 2,5% с 4,5%, равносильны списанию 10% долга.

Начальник профильного департамента Минфина РФ Константин Вышковский уточнил журналистам в Москве, что пролонгация кредита на пять лет со снижением ставки до 2,5% была предложена кипрской стороной.

"Мы думаем, что на этих предложениях можно основываться. А переговоры непосредственно еще не проходили. Я думаю, учитывая высказывание Президента, они начнутся в ближайшее время", - сказал К.Вышковский.

Представитель Минфина добавил, что ему неизвестно о каких-либо других мерах поддержки Кипра со стороны России, помимо реструктуризации кредита.