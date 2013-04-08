В России снежная лавина сбила с рельсов пассажирский поезд
10:01, 08 апреля 2013Мир
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В Хабаровском крае снежная лавина сбила с рельсов тепловоз пассажирского поезда.
Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.
ЧП произошло сегодня утром в Совгаванском районе, на перегоне Акур - Лютюр Дальневосточной железной дороги.
"В результате схода снежных масс на пути сошла с рельсов первая секция тепловоза пассажирского поезда номер 352, погибших и пострадавших нет", - отметили в пресс-службе МЧС.
В связи с отсутствием подъездных дорог к месту происшествия все 275 пассажиров будут находиться в вагонах.
К ликвидации аварии привлечено 138 человек и три единицы техники.
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