В России снежная лавина сбила с рельсов пассажирский поезд

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на МЧС РФ.

ЧП произошло сегодня утром в Совгаванском районе, на перегоне Акур - Лютюр Дальневосточной железной дороги.

"В результате схода снежных масс на пути сошла с рельсов первая секция тепловоза пассажирского поезда номер 352, погибших и пострадавших нет", - отметили в пресс-службе МЧС.

В связи с отсутствием подъездных дорог к месту происшествия все 275 пассажиров будут находиться в вагонах.

К ликвидации аварии привлечено 138 человек и три единицы техники.