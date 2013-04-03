В Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8

Об этом говорится в сообщении на сайте Геологической службы США, передают РИА Новости.

Подземные толчки были зафиксированы в 66 километрах к северо-западу от столицы страны Нейпьидо и в 282 километрах к северу от бывшей столицы и крупнейшего в стране города Янгон. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,7 километра.

О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.