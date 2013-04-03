В Мьянме произошло мощное землетрясение магнитудой 5,8
22:36, 03 апреля 2013Мир
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Землетрясение магнитудой 5,8 произошло неподалеку от административной столицы Мьянмы сегодня вечером.
Очаг землетрясения залегал на глубине 9,7 километра
Об этом говорится в сообщении на сайте Геологической службы США, передают РИА Новости.
Подземные толчки были зафиксированы в 66 километрах к северо-западу от столицы страны Нейпьидо и в 282 километрах к северу от бывшей столицы и крупнейшего в стране города Янгон. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,7 километра.
О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.
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