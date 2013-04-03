В Кремле не признаются, кто передал Путину письмо от Березовского

"Мы не называем имя этого человека", - сказал РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя сообщения СМИ о том, что письмо Путину передал предприниматель Роман Абрамович.

Представитель Р.Абрамовича Джон Манн не стал комментировать агентству эти сообщения. На вопрос: "Вы это не опровергаете или не подтверждаете", он ответил: "Также не комментируем".

Накануне глава кремлевской администрации Сергей Иванов заявил, что письмо президенту РФ от беглого олигарха, доставленное в Россию "одним человеком" несколько месяцев назад, опубликовано не будет.

Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщил, что Б.Березовский пару месяцев назад написал письмо В.Путину, где просил у него прощения за совершенные ошибки и разрешения вернуться на родину.