Обама хочет исследовать мозг: просит у Сената $100 миллионов

Американские ученые стремятся найти новые методы лечения неврологических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, аутизм, инсульт или черепно-мозговые травмы, пишет Радио Свобода.

«Мы все еще не в состоянии вылечить такие заболевания, как болезнь Альцгеймера или аутизм, или полностью преодолеть последствия инсульта. Мощнейший компьютер в мире не столь интеллектуален, как тот, с которым мы родились. Если дать ученым инструменты, они смогут получить динамическую картину и лучше понять, как мы думаем, как узнаем, как помним. И эти знания могут быть революционными», - сказал Обама.

Он добавил, что будет поощрять частные компании и университеты сотрудничать с федеральными ведомствами для поддержки этих исследований.