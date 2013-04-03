Шариатский суд в ОАЭ освободил приговоренного к смерти украинца

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины со ссылкой на информацию Консульства Украины в г. Дубай.

«Во время апелляционного производства судом приняты во внимание выплата осужденным средств семье убитого, наличие прощения от пострадавшей стороны, положительная характеристика из места содержания под стражей, а также принятие в течение последних лет Посольством Украины в ОАЭ и Консульстве Украины в городе Дубай мер по его освобождению», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в данное время местными компетентными органами решается вопрос о возможности предоставления указанному гражданину разрешения на дальнейшее проживание и трудоустройство в ОАЭ или депортации из страны.