Палестинский премьер попал в больницу с инфекцией поджелудочной железы

Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в правительстве ПНА и ближайшее окружение Фаяда.

По словам представителя правительства ПНА Джамаля Закута (Jamal Zakout), 61-летний премьер, находясь в своей резиденции в городе Рамаллах, в понедельник почувствовал острую боль в животе. Он сразу же был перевезен в одну из больниц города, где теперь проходит обследования. Останется ли Фаяд в больнице на ночь, пока не известно, сообщает РИА Новости.

Фаяд руководит правительством Палестины с 2007 года. По данным Ассошиэйтед Пресс, два года назад, во время посещения родственников в США, он перенес инфаркт.