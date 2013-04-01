Палестинский премьер попал в больницу с инфекцией поджелудочной железы
22:53, 01 апреля 2013Мир
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Глава правительства Палестинской национальной администрации (ПНА) Салам Фаяд был госпитализирован в понедельник с острой инфекцией поджелудочной железы
Салам Фаяд попал в больницу / Фото : Википедия
Об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в правительстве ПНА и ближайшее окружение Фаяда.
По словам представителя правительства ПНА Джамаля Закута (Jamal Zakout), 61-летний премьер, находясь в своей резиденции в городе Рамаллах, в понедельник почувствовал острую боль в животе. Он сразу же был перевезен в одну из больниц города, где теперь проходит обследования. Останется ли Фаяд в больнице на ночь, пока не известно, сообщает РИА Новости.
Фаяд руководит правительством Палестины с 2007 года. По данным Ассошиэйтед Пресс, два года назад, во время посещения родственников в США, он перенес инфаркт.
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