Глава Чечни предлагает не выпускать высокопоставленных чиновников из России
Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил ограничить выезд за рубеж бывших и действующих российских чиновников, «которые имели или имеют доступ к секретной информации стратегического значения».
Кадыров в своей статье в газете «Известия» высказывает мнение, что высокопоставленным госслужащим следует вообще запретить выезд за границу.
Политика побудило к таким суждениям опасение, что бывшие чиновники, которые выезжают за пределы РФ, могут раскрыть государственные тайны, передает Лента.ру.
Он привел в пример Бориса Березовского, в сейфах которого, по мнению Кадырова, могли остаться секретные документы; задается вопросом, не вывез ли бывший мэр Москвы Юрий Лужков («владеющий данными обо всех подземных и надземных стратегических системах столицы») «вместе с „трудовыми сбережениями“ и государственные тайны».
Кроме того, Кадыров выразил опасение, что за границу уедет экс-министр обороны Анатолий Сердюков: «Как быть в том числе и с „ядерными кодами“?» Также глава Чечни обратил внимание на выступления Михаила Горбачева, Михаила Касьянова, Алексея Кудрина и Бориса Немцова за рубежом.