Глава Чечни предлагает не выпускать высокопоставленных чиновников из России

Кадыров в своей статье в газете «Известия» высказывает мнение, что высокопоставленным госслужащим следует вообще запретить выезд за границу.

Политика побудило к таким суждениям опасение, что бывшие чиновники, которые выезжают за пределы РФ, могут раскрыть государственные тайны, передает Лента.ру.

Он привел в пример Бориса Березовского, в сейфах которого, по мнению Кадырова, могли остаться секретные документы; задается вопросом, не вывез ли бывший мэр Москвы Юрий Лужков («владеющий данными обо всех подземных и надземных стратегических системах столицы») «вместе с „трудовыми сбережениями“ и государственные тайны».

Кроме того, Кадыров выразил опасение, что за границу уедет экс-министр обороны Анатолий Сердюков: «Как быть в том числе и с „ядерными кодами“?» Также глава Чечни обратил внимание на выступления Михаила Горбачева, Михаила Касьянова, Алексея Кудрина и Бориса Немцова за рубежом.