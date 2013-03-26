Верховный суд оставил Россию в летнем времени
15:29, 26 марта 2013Мир
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Верховный суд России сегодня отказался вернуть в страну "зимнее время".
По мнению заявителей, отмена перевода часов в 2011 году была ошибкой
Таким образом, было отказано в удовлетворении жалобы группы граждан, которые просили признать незаконной и отменить часть 1 постановления правительства РФ, согласно которой "сезонный перевод часов не осуществляется, счет часов и минут в течение календарного дня не изменяется", сообщает ИТАР-ТАСС.
По мнению заявителей, отмена перевода часов в 2011 году была ошибкой, которая противоречит нормам международного права и действующему законодательству.
Выслушав мнения сторон и исследовав представленные материалы, Верховный суд РФ не нашел оснований для удовлетворения требований заявителей.
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