Верховный суд оставил Россию в летнем времени

Таким образом, было отказано в удовлетворении жалобы группы граждан, которые просили признать незаконной и отменить часть 1 постановления правительства РФ, согласно которой "сезонный перевод часов не осуществляется, счет часов и минут в течение календарного дня не изменяется", сообщает ИТАР-ТАСС.

По мнению заявителей, отмена перевода часов в 2011 году была ошибкой, которая противоречит нормам международного права и действующему законодательству.

Выслушав мнения сторон и исследовав представленные материалы, Верховный суд РФ не нашел оснований для удовлетворения требований заявителей.