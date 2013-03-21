В мечети Дамаска прогремел взрыв: 18 человек погибли

Террорист-смертник подорвался в мечети, расположенной в центре Дамаска, 18 человек погибли, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Синьхуа.

По данным телеканала "Аль-Акбария", взрыв произошел в мечети аль-Эман недалеко от штаб-квартиры правящей партии "Баас". Сообщается, что в результате теракта десятки людей получили ранения.

В Сирии с марта 2011 года продолжается конфликт между властями и оппозицией. За это время в стране, по разным данным, погибли до 70 тысяч человек, около полумиллиона были вынуждены покинуть свои дома. Сирийские власти заявляют, что противостоят хорошо вооруженным и обученным боевикам, прибывающим из-за рубежа. По данным Дамаска, ряд вооруженных группировок напрямую связаны с террористической сетью "Аль-Каида".