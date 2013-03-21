Европа дала Кипру три дня на поиски выхода из кризиса

ЕЦБ держит банки Кипра на плаву, позволяя им использовать чрезвычайные фонды из местного центрального банка, но заявляет, что остановит это, если Кипр не согласует план спасения до понедельника.

Кипрские политики продолжают поиск выхода из критической финансовой ситуации - после того, как ранее на этой неделе парламент отклонил условия спасения, предложенные ЕС и МВФ, сообщает Радио Свобода.

Президент Кипра Никос Анастасиадес снова встретится с лидерами партий после того, как переговоры в среду завершились без каких-либо заявлений для прессы.

Должностные лица, участвующие в переговорах, сказали, что среди новых планов спасения - национализация пенсионных фондов и экстренные заимствования в расчете на будущие доходы от добычи газа.

Кипр должен отыскать 5 млрд 800 миллионов евро, чтобы получить помощь в 10 миллиардов евро. Ранее эти ресурсы планировали найти за счет одноразового налогообложения депозитов. Правительство Кипра продлило срок запрета открытия банков страны до следующей недели.

Министр финансов Кипра Михалис Саррис находится в Москве, где будет просить финансовой помощи. Так же в России находится президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу. Он заявляет, что «очень обеспокоен» кризисом на Кипре. Этот вопрос Баррозу будет обсуждать с премьером России Дмитрием Медведевым.