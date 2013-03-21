СМИ: В небе над Берлином столкнулись два вертолета, есть жертва

По меньшей мере один человек погиб, есть пострадавшие, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.

В полиции эту информацию пока подтверждают лишь частично. "Мы знаем только о несчастном случае с участием одного или двух вертолетов. Подробностей у нас пока нет. Данных о пострадавших тоже", - сказал представитель полиции.