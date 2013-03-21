Македония продлила еще на год безвизовый режим для граждан Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге и.о. директора Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебийнис.

Соответствующее решение было принято правительством Македонии 12 марта. Согласно решению, граждане Украины, которые будут посещать Македонию сроком до 90 дней, будут въезжать на ее территорию при наличии действительного паспорта для выезда за границу, полиса медицинского страхования и подтверждения финансового обеспечения из расчета 50 евро на день пребывания.

“Таким образом, для въезда на территорию Республики Македония в период до 15 марта 2014 года от граждан Украины не требуется предъявление оригинала приглашения, заверенного соответствующими государственными органами Республики Македония, или туристического ваучера, как это предусмотрено соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Македонии о взаимных поездках граждан от 6 февраля 2010 года”, - сказал Е.Перебийнис.

По его словам, граждане Украины, которые осуществляют поездки в Македонию наземным транспортом, должны позаботиться об оформлении дву- или многократных виз для транзитного пересечения территории Румынии, Болгарии или других стран.