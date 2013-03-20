На медной шахте в Польше завалило 17 горняков

Как сообщает Reuters со ссылкой на представителя оператора шахты KGHM, под завалами осталось 17 горняков.

Шахтеры находятся на глубине 600 метров. Связь с ними потеряна на протяжении двух часов.

Обвал в шахте, где добывают медь, был вызван землетрясением.

Между тем, польская Gazeta.pl сообщает о 18 шахтерах, оставшихся под завалами. По данным издания, во время происшествия в зоне риска находилось 42 человека, однако 24 из них успели эвакуироваться, передает Лента.ру.

Шахта «Рудна» находится в регионе Силезия, на границе с Германией и Чехией. Она работает с 1974 года. KGHM - вторая компания в Европе по объемам производства меди.