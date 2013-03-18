В МИД Грузии бьют тревогу: у страны до сих пор нет послов в США и странах ЕС

Такое заявление сделал первый заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

«До сих пор, у нас нет послов в ведущих странах ЕС, что очень важно в плане подготовки к Вильнюсскому саммиту. В то время, как президент Грузии и парламентское меньшинство заявляют об европейском курсе Грузии и призывают общественность выйти на акцию в поддержку данного курса, президент не подписывает назначение послов в ведущие европейские страны, и не только», - пояснил Залкалиани, которого цитирует Грузия-Онлайн.

Он также коснулся ожидаемого визита премьера Бидзины Иванишвили в США и отметил, что в связи с данным вопросом, ведутся переговоры с американской стороной, но к этому времени, точная дата визита неизвестна.

Ранее глава МИД Грузии Майя Панджикидзе заявила о том, что президент Грузии затягивает с подписанием указа о назначении послов, утвержденных парламентом.

Один из представителей Единого национального движения Гиги Церетели назвал причиной этого технические вопросы.