МИД РФ: новый порядок регистрации не ограничивает права граждан Украины

Новый порядок миграционного учета не несет дискриминационного характера в отношении граждан Украины, говорится в сообщении Министерства иностранных дел РФ.

"Новый порядок миграционного учета в Российской Федерации не носит какого-либо дискриминационного характера. Рассчитываем, что и в отношении российских граждан, пребывающих на территории Украины, также не будут созданы нормы дискриминационного для россиян характера", - говорится в сообщении.

Согласно новому миграционному законодательству России, вступившему в действие с 15 января 2007 года, учет по месту пребывания обязателен для всех иностранцев за исключением прибывших на срок не более трех дней. Незадолго до президентских выборов 2004 года на Украине Россия ввела особый порядок регистрации украинских граждан, прибывающих в РФ. Они могли находиться в РФ без регистрации до 90 суток.

Российский МИД распространил заявление в связи c публикациями в СМИ сообщений об изменениях правил регистрации в РФ прибывающих на ее территорию граждан Украины.

МИД напоминает, что в соответствии с федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации" и о признании утратившими силу отдельных положений закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и федеральным законом "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации" отменен институт регистрации иностранных граждан в РФ по месту пребывания и установлены новые правила миграционного учета, предусматривающие обязательность учета в трехдневный срок по месту пребывания для всех категорий иностранных граждан в Российской Федерации.

"В этой связи российская сторона сообщила украинской стороне о намерении применять к гражданам Украины положения указанных законов и предложила заключить межправительственный протокол о прекращении действия протокола от 30 октября 2004 года о внесении изменений в межправительственное соглашение о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Украины от 16 января 1997 года. Тем самым граждане России и Украины могут въезжать, выезжать и передвигаться по украинской и российской территории без виз с соблюдением правил пребывания, действующих соответственно на Украине и в России", - говорится в сообщении МИД.

Российская сторона предложила украинской стороне провести консультации по согласованию проекта упомянутого протокола с целью его скорейшего заключения. Российская сторона ожидает оперативный ответ на данное предложение.