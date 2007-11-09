Качинський назначил Туска премьером Польши
Церемония прошла в президентском дворце
|Дональд Туск
Как передает РИА «Новости», официальная церемония назначения прошла в президентском дворце в Варшаве в Гетманском зале.
Д.ТУСК заявил, что формирование нового коалиционного правительства Польши будет завершено, вероятнее всего, к 14 ноября, когда будет возобновлено заседание Сейма (нижней палаты парламента) Польши.
Д.ТУСК проинформировал Президента о том, что 10 ноября на заседании Национального совета "Гражданской платформы" (PO) будет принято решение о создании коалиции с Польской крестьянской партией (PSL). В тот же день аналогичное решение должен принять Высший совет PSL.
Д.ТУСК ведет интенсивные переговоры с председателем PSL Вальдемаром ПАВЛЯКОМ о формировании нового коалиционного правительства страны. Предполагается, что в новом составе кабинета министров В.ПАВЛЯК станет вице-премьером и министром экономики.