Качинський назначил Туска премьером Польши

Президент Польши Лех КАЧИНСЬКИЙ сегодня назначил новым премьер-министром страны Дональда ТУСКА, лидера партии "Гражданская платформа", победившей на недавних парламентских выборах.

Как передает РИА «Новости», официальная церемония назначения прошла в президентском дворце в Варшаве в Гетманском зале.

Д.ТУСК заявил, что формирование нового коалиционного правительства Польши будет завершено, вероятнее всего, к 14 ноября, когда будет возобновлено заседание Сейма (нижней палаты парламента) Польши.

Д.ТУСК проинформировал Президента о том, что 10 ноября на заседании Национального совета "Гражданской платформы" (PO) будет принято решение о создании коалиции с Польской крестьянской партией (PSL). В тот же день аналогичное решение должен принять Высший совет PSL.

Д.ТУСК ведет интенсивные переговоры с председателем PSL Вальдемаром ПАВЛЯКОМ о формировании нового коалиционного правительства страны. Предполагается, что в новом составе кабинета министров В.ПАВЛЯК станет вице-премьером и министром экономики.