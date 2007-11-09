Уго Чавес стал секс-символом (фото)

Президент Уго Чавес признан жителями Венесуэлы одним из наиболее привлекательных мужчин страны. Как сообщает Reuters, таковы результаты опроса, проведенного по заказу крупнейшей бизнес-группы страны Fedecamaras. Агентство отмечает, что эта структура на протяжении многих лет находится в жесткой оппозиции к Чавесу.

Признание Чавеса секс-символом стало неожиданностью, поскольку он всегда считался непривлекательным мужчиной и постоянно становился жертвой карикатуристов, подчеркивавших его большой нос, толстые губы и редкие передние зубы.

Президент и сам называл себя уродливым. Однако теперь Чавес занял пятое место в списке самых сексапильных мужчин Венесуэлы. Наибольшей популярностью президент-социалист пользуется среди бедных слоев населения.

В опросе, целью которого было выяснить привычки и предпочтения венесуэльцев, приняли участие более 14 тысяч человек.

Лента.ру