Аль-Каида готовится повторить в США события 11 сентября

Террористическая организация "Аль-Каида" готовится повторить в Соединенных Штатах печальноизвестные события 11 сентября 2001-го. Об этом предупреждает Федеральное бюро расследований.

Следователи получили предупреждение о запланированном на Рождество ряде взрывов. Мишенями, по замыслу "Аль-Каиды", опять должны стать большие торговые центры, но теперь - в Лос-Анджелесе и Чикаго. ФБР уже направило предупреждение во все штаты. А ескперти проверяют полученные предупреждения и призывают не паниковать.

5 канал