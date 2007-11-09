Аль-Каида готовится повторить в США события 11 сентября

14:22, 09 ноября 2007
Мир
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ФБР стали известны намерения террористов

Террористическая организация "Аль-Каида" готовится повторить в Соединенных Штатах печальноизвестные события 11 сентября 2001-го. Об этом предупреждает Федеральное бюро расследований. 

Следователи получили предупреждение о запланированном на Рождество ряде взрывов. Мишенями, по замыслу "Аль-Каиды", опять должны стать большие торговые центры, но теперь - в Лос-Анджелесе и Чикаго.  ФБР уже направило предупреждение во все штаты. А ескперти проверяют полученные предупреждения и призывают не паниковать.

 

5 канал

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