Грузинская оппозиция выдвинет единого кандидата на внеочередных выборах

Объединенная оппозиция выдвинет единого кандидата на внеочередных выборах Президента Грузии, назначенных на 5 января 2008 года.

Как передает ИА «Новости-Грузия», об этом заявила одна из лидеров Республиканской партии Грузии Тинатин ХИДАШЕЛИ.

«Естественно, мы выдвинем единого кандидата. Мы уже начали проведение консультаций о путях избрания единого кандидата. Я не думаю, что бы это было серьезной проблемой для нас», - сообщила Т.ХИДАШЕЛИ.

По ее словам, в консультациях принимают участие 10 оппозиционных партий и политических движений: «Национальный форум», «Свобода», Консервативная партия, Лейбористская партия, «Движение за единую Грузию», Республиканская партия, «Путь Грузии», «Картули даси», «Мы сами», «Партия народа», а также депутат парламента Грузии Леван ГАЧЕЧИЛАДЗЕ и бывший госминистр Грузии по урегулированию конфликтов, член правления НПО «Институт равноправия» Георгий ХАИНДРАВА.

М.СААКАШВИЛИ вечером 8 ноября объявил о проведении досрочных президентских выборов 5 января 2008 года. Одновременно М.СААКАШВИЛИ предложил провести плебисцит по дате проведения парламентских выборов. Глава государства также пообещал, что в ближайшие дни будет отменен режим чрезвычайного положения.

Как сообщалось, 7 ноября в Тбилиси полиция разогнала многотысячный митинг оппозиции возле здания парламента, после чего Президент Грузии М.СААКАШВИЛИ ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней. Декрет Президента вводит временные ограничения на проведение демонстраций и манифестаций, а также получение и распространение информации. На время действия ЧП на территории страны все телекомпании и радиостанции Грузии, кроме общественного телевидения, прекращают информационные выпуски. Кроме того, сбор и распространение информации запрещается всем электронным и печатным СМИ.

8 ноября, выступая с телеобращением к нации, М.СААКАШВИЛИ пообещал в ближайшие дни отменить чрезвычайное положение, поскольку "ситуация быстро стабилизируется".