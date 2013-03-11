Европа не готова пускать российских служащих без виз, потому что их слишком много

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал генеральный директор директората по внутренним делам Европейской комиссии Стефано Мансервизи сегодня на пресс-конференции в Москве.

Он отметил, что в ЕС хотели бы оценить, как отмена виз для владельцев служебных паспортов повлияет на внутреннюю безопасность стран Евросоюза, а также какие категории обладателей служебных паспортов будут включены в будущий договор.

С.Мансервизи подчеркнул, что Еврокомиссия стремится к тому, чтобы сократить число тех, кто сможет въезжать в страны ЕС по служебным паспортам без виз, так как такие паспорта есть у 180 тис. граждан России. По его словам, такие паспорта выдаются российским военнослужащим в странах СНГ, членам администраций, сотрудникам государственных корпораций.

Он отметил, что нужно согласовать, какие категории граждан будут включены в новое соглашение об упрощении визового режима.

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По словам С.Мансервизи, такая привилегия может касаться обладателей биометрических служебных паспортов, но не должна распространяться на военнослужащий и сотрудников госкомпаний.

«Наша задача, чтобы обеспечить поездки без проблем для тех, кому это действительно необходимо», - сказал он. При этом С.Мансервизи сообщил, что ЕК хочет разработать с РФ критерии выдачи биометрического служебного паспорта.

С.Мансервизи подчеркнул, что само соглашение об упрощении визового режима между Россией и ЕС готово, остается решить вопрос относительно обладателей служебных паспортов.

Отвечая на вопрос УНИАН, С.Мансервизи подчеркнул, что Евросоюз не дискриминирует российских чиновников, хотя и согласился подписать соглашение с Украиной о безвизовом режиме для владельцев служебных биометрических паспортов.

«Что касается слов министра Лаврова, хотел бы сказать, что вопрос служебных паспортов был включен в мандат переговоров с РФ по новому соглашению об облегчении визового режима. Я не могу говорить о том, что есть какая-то дискриминация. Дело в том, что количество служебных паспортов в РФ гораздо больше, чем в Украине или Молдове», - сказал он и добавил, что переговоры с Россией по этому вопросу продолжаются.

Как сообщал УНИАН, 25 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Евросоюз дискриминирует Россию, подписав соглашение с Украиной о безвизовом режиме для владельцев служебных биометрических паспортов и не соглашаясь на это для российской стороны.

По его словам, Евросоюз отказывается включать в перечень облегчения визовых процедур обладателей служебных биометрических паспортов.

Он отметил, что со стороны России таким преимуществом смогли бы пользоваться 15 тыс. российских чиновников, а со стороны ЕС – около 200 тыс. чиновников.

С.Лавров подчеркнул, что внешне это может восприниматься так, что переговорщики от России хотят добиться безвизового режима для своих чиновников, но вопрос в том, что такие прецеденты уже есть.

«Совсем недавно ЕС подписал соглашение об упрощении визового режима с Украиной, где обладатели служебных биометрических паспортов освобождены от необходимости получать визы. И тут мы, отказавшись от этого, сознательно пойдем на то, что нас дискриминируют. Когда мы спрашиваем в Брюсселе, почему украинцам это можно, а нам нельзя, ответ очень интересный: Россия – это не Украина. Конечно, не Украина, но мы же знаем, что чиновник украинский от чиновника российского не слишком отличается», - заявил С.Лавров.