Европа откроет границы для 20 миллионов мигрантов

Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС на своем заседании 8 ноября обсудил предложения Еврокомиссии о введении «голубой карты» для квалифицированных мигрантов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, стороны решили продолжить работу по изучению этих предложений, а также вернуться к их рассмотрению в декабре на совместном заседании с министрами стран-членов ЕС по вопросам занятости.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Еврокомиссия одобрила два проекта Директив Евросоюза, касающихся экономической миграции. Проект первой Директивы предусматривает допуск высококвалифицированных мигрантов в ЕС и создание европейской “голубой карты”.

Директива предусматривает, что в случае допуска высококвалифицированного выходца из третьих стран, он получает специальное разрешение на проживание и работу – “голубую карту”, которая предоставляет этому лицу серию социально-экономических прав и благоприятные условия для объединения семей. Кроме того, эта карта предусматривает упрощенный доступ к европейскому рынку.

При этом с целью избежания «оттока мозгов» из некоторых развивающихся стран Африки и Азии, предусматривается вводить ограничения, или даже запрет на рекрутирование высококвалифицированного персонала в определенных странах.

Вторая Директива устанавливает единую аппликационную процедуру для получения разрешения на работу и вид на проживание, а также устанавливает права для легальных мигрантов из третьих стран.

Главная цель этого документа – упростить и ускорить процесс получения разрешения на работу и право на проживание как для работодателя, так и для сотрудника. Она устанавливает для выходцев из третьих стран такие же права, как и для европейцев: одинаковые условия труда, уровень оплаты труда, доступ к образованию, право на защиту профсоюзов и социальную безопасность.

По состоянию на январь 2006 года общее количество выходцев из третьих стран в ЕС составляло 18,5 млн. человек, или около 4% всего населения ЕС. Еврокомиссия планирует привлечь в ЕС еще 20 млн. мигрантов в течение ближайших 20 лет.