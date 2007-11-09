На Европу надвигается разрушительный шторм: власти готовят центры для эвакуации

На Европу надвигается разрушительный шторм, который может принести с собой сильные наводнения. На побережье Северного моря в Великобритании и Нидерландах объявлено штормовое предупреждение. Кроме этого, циклон, который движется из Скандинавии в центр Европы, может стать причиной сильного снегопада.

Британцы и голландцы готовятся к мощному циклону. Штормовые волны на побережье Великобритании достигнут трех метров, а возле крупнейшего европейского порта Роттердам - четырех. Британские власти объявили предупреждение об угрозе наводнений на востоке Англии. В этих районах готовят центры для эвакуации людей, проверяют готовность пожарных и медицинских служб.

На Темзе возле британской столицы в ближайшее время закроют дамбу, которая защищает город от сильных приливов. Премьер-министр Гордон Браун сегодня вечером проведет заседание чрезвычайного правительственного комитета "Кобра". По словам министра охраны окружающей среды, продовольствия и по вопросам сельскохозяйственного развития Объединенного Королевства, ситуация "чрезвычайно опасна для жизни людей и их имущества".

Власти и Великобритании, и Нидерландов сейчас делает все возможное, чтобы избежать жертв из-за стихии. В этих странах до сих пор помнят наводнения 1953 года, которые в обеих странах забрали свыше двух тысяч жизней.

ICTV