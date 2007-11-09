1% американцев считает Джорджа Буша лучшим президентом США

Только 1% американцев считает нынешнего главу Белого дома Джорджа Буша лучшим президентом в истории США, в то время как 23% граждан страны придерживаются прямо противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного по заказу телекомпании Си-эн-эн социологической службой Opinion Research Corporation.

Как показало исследование, 35% граждан страны полагают, что Буш работает хуже, чем все другие президенты США.

По мнению 40% опрошенных, он работает лучше по сравнению с предыдущими руководителями государства.

Опрос был проведен с 2 по 4 ноября на выборке из 1024 респондентов.

РИА Новости