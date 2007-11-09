Экс-премьер Пакистана взята под домашний арест

Пакистанские власти подтвердили факт того, что дом экс-премьера Пакистана, известного оппозиционного политика Беназир Бхутто блокирован полицией, сообщил журналистам министр информации Тарик Азиз.

Ранее представители пресс-службы Партии пакистанского народа (ППН) сообщили журналистам, что власти Пакистана взяли под домашний арест Бхутто.

По словам Азиза, Бхутто официально не находится под домашним арестом, однако ей не будет позволено провести митинг протеста, который она планировала провести в пятницу, сообщает РИА Новости.

"Мы не позволим какому-либо из политических лидеров проводить какие-либо массовые выступления в условиях режима чрезвычайного положения", - заявил Азиз.

Представители пресс-службы ранее также сказали, что дом Бхутто в Исламабаде окружен полицейским спецназом и армейскими подразделениями. По их данным, Бхутто не позволено покидать свой дом, также к ней не разрешают проходить ее сторонникам.

ППН сообщила ранее, что в ночь на пятницу полиция задержала около 5 тысяч активистов партии. ППН связывает это решение с намерением Бхутто провести массовый митинг протеста против введения в стране режима чрезвычайного положения в городе Равалпинди, расположенном в непосредственной близости от пакистанской столицы Исламабад.

Всего, по оценкам оппозиционеров, общее число арестованных представителей оппозиционных партий за последние несколько дней превысило 8 тысяч человек. Власти признают аресты политических оппозиционеров, однако не сообщают точные цифры задержанных.

В Пакистане в 3 ноября был объявлен режим чрезвычайного положения, отправлен в отставку председатель Верховного суда, приостановлено действие конституции, отключены от вещания негосударственные информационные телеканалы, в столицу Пакистана Исламабад и ряд других городов введены войска. Власти объясняют введение ЧП активизацией боевиков-исламистов в приграничных с Афганистаном районах и ростом числа террористических актов.

Бхутто, в течение последних восьми лет проживавшая в эмиграции, прибыла на родину 18 октября. Через несколько часов после прилета на ее кортеж было совершено нападение, в результате которого около 140 человек погибли и более 500 были ранены. Однако Бхутто заявила, что намерена остаться в стране и участвовать в предстоящих парламентских выборах.

Она выступила против решения военного президента страны генерала Первеза Мушаррафа объявить режим чрезвычайного положения, назвав его "неконституционным".

Действующий президент Пакистана Мушарраф 6 октября одержал победу на президентских выборах, но Верховный суд страны постановил, что официальные результаты будут обнародованы только после того, как судьи завершат рассмотрение жалобы двух кандидатов от оппозиции, по мнению которых действующий президент генерал Мушарраф не имел права переизбираться, сохранив за собой пост командующего армией.