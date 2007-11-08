В Грузии прекратили вещание российских телеканалов

Грузинские компании, предоставляющие услуги кабельного телевидения на территории страны, прекратили вещание передач телеканалов ОРТ, РТР, НТВ и Евроньюс.

Как пояснили агентству РИА Новости в компании "Айэти", это является решением грузинских властей, и вещание будет возобновлено, как только поступит соответствующая команда. В компании отказались сообщить, будут ли возмещены расходы за не предоставленные услуги.

Как сообщалось, 7 ноября в Тбилиси полицией был разогнан многотысячный митинг оппозиции возле здания парламента, после чего президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней. Декрет президента вводит временные ограничения на проведение демонстраций и манифестаций, а также получение и распространение информации. На время действия ЧП на территории страны все телекомпании и радиостанции Грузии, кроме общественного телевидения, прекращают информационные выпуски. Кроме того, сбор и распространение информации запрещается всем электронным и печатным СМИ.

8 ноября, выступая с телеобращением к нации, М.СААКАШВИЛИ пообещал в ближайшие дни отменить чрезвычайное положение, поскольку "ситуация быстро стабилизируется".