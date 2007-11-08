Генсек СЕ напомнил Саакашвили, что свобода собраний - часть прав человека
В Совете Европы обеспокоены ситуацией
Генеральный секретарь Совета Европы Терри ДЕВИС обеспокоен ситуацией в Грузии.
Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в его комментарии, текст которого передан УНИАН.
“Я очень обеспокоен ситуацией в Грузии, которая значительно ухудшились с того времени, как я вернулся из Тбилиси в прошлое воскресенье (4 ноября – УНИАН)”, - отмечается в комментарии.
Т.ДЕВИС заявляет, что приоритетом для всех сторон должно оставаться избежание каких-либо провокаций и реагирования на провокации.
“Свобода собраний гарантирована Европейской конвенцией по правам человека, и власть должна обеспечить, чтобы все ограничения были оправданными и пропорциональными”, - заявил Т.ДЕВИС.
Как сообщал УНИАН, в ночь с 7 на 8 ноября Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ своим указом ввел чрезвычайное положение на 15 суток по всей территории страны. На протяжении этого времени всем теле- и радиоканалам кроме Общественного, запрещено собирать и распространять информацию о событиях в стране.
Президент Грузии ввел чрезвычайное положение в ответ на массовые демонстрации протеста, которые проходили в Тбилиси с 1 по 7 ноября и которые завершились разгоном демонстрантов 7 ноября правоохранительными органами с применением водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль.
По словам представителей власти Грузии, чрезвычайное положение введено в связи с попыткой государственного переворота в стране, организованного при поддержке России.
За несколько минут до объявления о введении чрезвычайного положение в стране силовые органы Грузии прекратили трансляцию двух независимых телеканалов – “Имеди” и “Кавкасия”.