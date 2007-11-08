Грузинская оппозиция обрадовалась досрочным выборам

Грузинская оппозиция приветствует решение Президента Грузии Михаила СААКАШВИЛИ о проведении досрочных президентских выборов 5 января 2008 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила один из лидеров грузинской оппозиции, лидер партии “Путь Грузии” Саломе ЗУРАБИШВИЛИ сразу после завершения заседания Совета объединенной оппозиции.

“Наша оценка его решения – это историческое решение, которое идет в духе желания грузинского народа. Президент идет в отставку, чтобы провести досрочные президентские выборы 5 января, он также дает возможность народу выбрать между проведением парламентских выборов весной или осенью 2008 года”, - сказала она.

С.ЗУРАБИШВИЛИ отметила, что оппозиция может только приветствовать такой выход из кризиса.

“Мы рады, что такое решение было принято”, - сказала она.

Лидер партии “Путь Грузии” также выразила сожаление по поводу того, что для этого решения Президента Грузии пришлось пережить разгон демонстраций протеста 7 ноября.

“Мы также можем лишь выразить сожаление по поводу того, что для этого (решение Президента М.СААКАШВИЛИ о досрочных президентских выборах – УНИАН) необходимо было пройти сквозь 7 ноября и эту трагедию грузинского народа, которая на длительное время останется в памяти грузин”, - сказала она.

Теперь, по словам С.ЗУРАБИШВИЛИ, Грузия переходит к новому этапу демократического развития.

Отвечая на вопрос о том, хватит ли оппозиции времени на выдвижение единого кандидата на президентские выборы, лидер партии “Путь Грузии” отметила, что оппозиция уже начала работу над этим.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 7 на 8 ноября Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ своим указом ввел чрезвычайное положение на 15 суток по всей территории страны. На протяжении этого времени всем теле- и радиоканалам кроме Общественного, запрещено собирать и распространять информацию о событиях в стране.

Президент Грузии ввел чрезвычайное положение в ответ на массовые демонстрации протеста, проходившие в Тбилиси с 1 по 7 ноября и которые завершились разгоном демонстрантов 7 ноября правоохранительными органами с применением водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль.

По словам представителей власти Грузии, чрезвычайное положение введено в связи с попыткой государственного переворота в стране, организованного при поддержке России.

Сегодня, 8 ноября, М.СААКАШВИЛИ в обращении к народу Грузии заявил о намерении отменить чрезвычайное положение в ближайшее время, а также о решении назначить досрочные президентские выборы на 5 января 2008 года и, в то же время, о проведении референдума относительно даты проведения парламентских выборов: весной или осенью 2008 года.