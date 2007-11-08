Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ обещает в ближайшие дни отменить чрезвычайное положение, которое он ввел вчера вечером после разгона грузинским спецназом митинга оппозиции.

"В ближайшее дни чрезвычайное положение отменим, так как ситуация быстро стабилизируется. И ограничения на действия различных политических групп полностью отменим", - сказал М.СААКАШВИЛИ сегодня в телеобращении, передает РИА Новости.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября указом Президента Грузии М.СААКАШВИЛИ по всей территории страны на 15 суток было введено чрезвычайное положение. На протяжении этого времени всем теле- и радиоканалам, кроме Общественного, запрещено собирать и распространять информацию о событиях в стране.

Президент Грузии ввел чрезвычайное положение в ответ на массовые демонстрации протеста, проходившие в Тбилиси с 1 по 7 ноября и которые завершились разгоном демонстрантов 7 ноября правоохранительными органами с применением водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль.

По словам представителей власти Грузии, чрезвычайное положение введено в связи с попыткой государственного переворота в стране, организованного при поддержке России.