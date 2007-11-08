В ЕС обеспокоены политическим давлением в Грузии

Европейской Союз выражает глубокую обеспокоенность событиями в Грузии и призывает к разрешению конфликта без нарушения демократических принципов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом идет речь в заявлении президентства Евросоюза.

“Европейской Союз призывает все стороны немедленно перейти к конструктивному диалогу с целью восстановить мир и найти надлежащее и быстрое решение главных вопросов. Существующее политическое давление должно быть решено без нарушения демократических принципов или фундаментальных ценностей, включая свободу медиа”, - отмечается в заявлении президентства.

При этом ЕС призвал все стороны конфликта воздержаться от каких-либо действий или призывов, которые могут углубить политический кризис.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 7 на 8 ноября Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ своим указом ввел чрезвычайное положение на 15 суток по всей территории страны. На протяжении этого времени всем теле- и радиоканалам кроме Общественного, запрещено собирать и распространять информацию о событиях в стране.

Президент Грузии ввел чрезвычайное положение в ответ на массовые демонстрации протеста, которые проходили в Тбилиси с 1 по 7 ноября и которые завершились разгоном демонстрантов 7 ноября правоохранительными органами с применением водометов, слезоточивого газа и резиновых пуль.

8 ноября М.СААКАШВИЛИ заявил, что досрочные президентские выборы в Грузии состоятся 5 января 2008 года. "Я по собственной воле уже второй раз иду на сокращение своего президентского срока, и делаю я это, поскольку считаю, что Грузия демократическая страна. Я считаю, что 5 января будет демонстрация воли народа", - заявил М.СААКАШВИЛИ. По словам Президента, он "дает шанс оппозиции доказать свою силу".