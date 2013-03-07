Чехия, Венгрия, Польша и Словакия создадут совместное военное подразделение

Чехия, Венгрия, Польша и Словакия создадут совместное воинское подразделение.

Решение об этом стороны приняли на саммите в Варшаве, сообщает радио «Свобода».

К 2016 году около трех тысяч военнослужащих из четырех стран должны быть готовы к совместным операциям по поддержанию мира и урегулированию кризисов.

Четыре страны, которые ранее были сателлитами СССР, сейчас объединены в так называемую Вышеградскую группу. Все они являются членами Европейского Союза и НАТО.

В саммите в Варшаве в среду приняли участие канцлер Германии Ангела Меркель и Президент Франции Франсуа Олланд.

В совместном заявлении участники саммита отметили, что многонациональное сотрудничество необходимо, поскольку так в условиях мирового финансового кризиса можно меньше расходовать на оборону.