В Шенгенскую зону берут еще 9 стран

Совет министров по вопросам юстиции и внутренних дел ЕС одобрил решение о присоединении к Шенгенскому соглашению 9-ти новых стран-членов: Венгрии, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Мальты, Польши, Словении и Словакии.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, соответствующее решение было принято сегодня.

Согласно решению, прекращение контроля на сухопутных и морских границах состоится 21 декабря этого года, на воздушных границах – с 30 марта 2008 года.

Справка УНИАН. Шенгенское соглашение – это международный договор, ликвидирующий контроль на внутренних границах стран Европейского Союза. Свобода передвижения касается граждан стран - членов ЕС и всех лиц, пересекающих внутренние границы на территории, где действует этот договор. В состав стран - участниц Шенгенского договора сейчас входят 13 стран ЕС: Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Испания, Швеция. К Шенгенской зоне также принадлежат Исландия и Норвегия.