Россия ”адекватно” ответила Грузии

МИД РФ объявил персона нон грата трех сотрудников посольства Грузии в России в ответ на действия Тбилиси. Об этом РИА Новостисообщил в четверг дипломатический источник в Москве.

"Временному поверенному в делах Грузии в РФ, который был вызван сегодня в МИД РФ, вручена нота, в которой персона нон грата объявлены трое сотрудников грузинского диппредставительства", - сказал собеседник агентства.

Президент Грузии Михаил Саакашвили накануне обвинил Россию в причастности к выступлениям грузинской оппозиции и объявил о высылке трех российских дипломатов. Посол Грузии в РФ Ираклий Чубинишвили был отозван для консультаций в Тбилиси.

Москва расценила этот шаг как попытку руководства Грузии сформировать образ врага в лице России.

В распространенном заявлении МИД РФ указывается, что Россия рассматривает очередную выходку грузинских властей как политически безответственную провокацию, на которую "будет дан адекватный ответ".

В четверг временный поверенный в делах Грузии в России Гиви Шугаров был вызван в МИД России. Шугаров пробыл в здании МИД России на Смоленской площади примерно 15 минут, затем быстро прошел к машине и уехал, отказавшись от общения с журналистами.