Российских подростков, которых накрыло лавиной, хотят найти по мобильникам

"Непосредственно к поисковым работам привлечено 57 спасателей, обеспеченных необходимой техникой и оборудованием, в том числе реагирующим на мобильные телефоны, которые у школьников, как известно, имелись", - сообщает во вторник РИА "Новости" со ссылкой на региональное правительство.

При этом ранее заместитель главы республики Виталий Бартына-Сады признал, что шансы найти подростков живыми незначительны.

В воскресенье неподалеку от села Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района на горе Ак-Баштыг сошла лавина и накрыла группу из семи молодых людей. Одному из них удалось выбраться и сообщить о происшествии. Под снегом остаются трое учеников 11 класса, один девятиклассник и один семиклассник, а также 18-летний юноша. Все молодые люди - спортсмены, двое борцов и пять кикбоксеров.

Район поисков разбили на четыре участка, где сейчас работают спасатели. Кроме погодных условий на месте происшествия, поиск затрудняется самим характером снежного завала: снег очень плотный, высота его достигает шести метров.

МЧС передает, что всего в зоне ЧС работает 100 человек, 19 единицы техники и пять кинологических расчетов. По данным республиканского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в районе горы Ак-Баштыг переменчивая погода, сопровождающая порывами ветра до 22 метров в секунду.