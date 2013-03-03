Нетаньяху не смог за 28 дней сформировать правительство Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не смог за предоставленные ему 28 дней сформировать коалиционное правительство, передает Газета.ru со ссылкой на ВВС.

В связи с этим президент страны Шимон Перес дал ему дополнительные две недели на то, чтобы договориться с потенциальными партнерами.

Сам Б.Нетаньяху прокомментировал сложившуюся ситуацию, сказав, что некоторые партии устроили бойкот другим, что сделало невозможным их объединение.

Если премьер не справится с поставленной задачей до 16 марта, Ш.Перес может поручить сформировать кабинет министров другому политическому лидеру. Если тот также не преуспеет, в Израиле могут пройти новые парламентские выборы.

В январе на выборах в израильский парламент, кнессет, правый блок Нетаньяху «Ликуд-Бейтену» получил 31 место из 120 - на 11 мест меньше, чем в его предыдущем составе. Всего в парламент вошли 12 партий. Ш.Перес встретился с их представителями, и по итогам этой встречи было решено, что Б.Нетаньяху стоит сформировать коалицию с по меньшей мере двумя другими партиями, члены которых также войдут в правительство. С этими партиями «Ликуд-Бейтену» также должен будет согласовывать свою политику.

В случае если Б.Нетаньяху удастся сформировать коалиционное правительство, он в третий раз станет премьер-министром Израиля.