В Японии мать с тремя детьми погибли в снежном плену

Число жертв снегопадов, которые обрушились на северную часть центрального японского острова Хонсю и северный остров Хоккайдо, достигло сегодня восьми человек. Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

В городе Накасибецу машину, в которой находилась мать с тремя детьми, завалило снегом. По данным полиции, все четверо погибли от отравления угарным газом - из-за стихии они не смогли выбраться из своего транспортного средства. Местные жители оповестили службы спасения о том, что автомобиль оказался под завалом, однако из-за непогоды спасателям потребовалось более двух часов, чтобы добраться к месту происшествия.

Еще одна трагедия произошла в районе деревни Юбецу на острове Хоккайдо, где отец и его девятилетняя дочь попали в снежную бурю. Мужчина скончался в больнице от переохлаждения, однако жизни девочки, по данным врачей, ничто не угрожает. Также двое человек на севере страны числятся пропавшими без вести.

Накануне вечером в префектуре Акита скоростной поезд ”Синкансэн” сошел с рельсов. Как предполагают в полиции, причиной произошедшего стали снежные заносы на железнодорожном полотне. В поезде находились 130 пассажиров - никто из них не пострадал.

В некоторых районах образовались многокилометровые пробки. Жители порядка 1,7 тыс домов испытывают проблемы с подачей электроэнергии.

Мощные снегопады с сильными порывами ветра продолжаются на севере Японии вторые сутки. По прогнозам национального метеорологического управления страны, непогода в этом регионе может продлиться до понедельника.