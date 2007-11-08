Америка обнародовала свою позицию относительно событий в Грузии

США ожидают от Грузии мирного политического диалога и пока не комментируют возможную роль России в грузинском конфликте.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Шин МакКОРМАК.

“Эти вопросы могут быть решены только путем политического диалога в Грузии и, конечно, это то, что мы хотели бы видеть”, - сказал он.

Отвечая на вопрос относительно обвинений в адрес России, которые были высказаны Президентом Грузии Михаилом СААКАШВИЛИ, представитель Госдепартамента отметил, что пока не может говорить о сказанных обвинениях.

“Конечно, если бы это было правда, это стало бы поводом для обеспокоенности не только для нас, но, как я могу ожидать, поводом для серьезной обеспокоенности правительства Грузии”, - сказал Ш.МакКОРМАК.

Как сообщал УНИАН, с 1 ноября в Грузии проходили массовые акции протеста, организованные оппозицией. 7 ноября полиция начала разгоны демонстраций с использованием водометов, слезоточивого газа и пластиковых пуль, а в ночь с 7 на 8 ноября Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ ввел на всей территории Грузии чрезвычайное положение сроком на 15 суток, в ходе которого запрещено проводить митинги и демонстрации, выпускать информационные сообщения о ситуации в Грузии на всех теле- и радиоканалах, кроме Общественного телевидения. М.СААКАШВИЛИ заявил о причастности России к массовым акциям протеста в Грузии. МИД Грузии объявил троих сотрудников российского посольства в Тбилиси персонами нон-грата.