В Финляндии сегодня объявлен траур

Вся страна скорбит по погибшим в результате стрельбы в одной из школ. Государственные флаги по всей стране приспущены в знак траура по погибшим в учебном центре Йокела. 18-летний лицеист убил из пистолета 8 человек, в том числе директора школы, и затем выстрелил в себя. От полученного ранения он скончался минувшим вечером в больнице в Хельсинки. Ранения и травмы получили еще 12 человек. Президент страны Тарья Халонен, выражая соболезнования пострадавшим и близким погибших, назвала инцидент огромным потрясением. А премьер-министр страны сказал, что происшествие "глубоко ранило финское общество". Местная пресса сообщает, что 18-летний преступник использовал для стрельбы пистолет, который был законно приобретен и зарегистрирован на его имя. Очевидцы происшествия рассказали, что молодой человек вел беспорядочную стрельбу по преподавателям и ученикам, двигаясь по коридорам школы.

Операция по освобождению всех школьников и учителей длилась несколько часов, в ней участвовали около ста полицейских. Полиция в течение всего этого времени не сделала ни одного выстрела.

Эхо Москвы