Чрезвычайное положение в Грузии распространилось на всю страну

Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ ввел чрезвычайное положение на всей территории Грузии сроком на 15 дней. Об этом сообщил министр экономического развития Грузии Гиоргий АРВЕЛАДЗЕ.

Как передает ИА «Новости-Грузия», введены ограничения согласно трем пунктам:

получение и распространение информации;

право на проведение манифестаций и собраний;

право на забастовки.

"На основании приказа оформлен декрет, который устанавливает режим чрезвычайного положения", - сказал он.

По словам Г.АРВЕЛАДЗЕ, согласно 73-й и 46-й статьям конституции Грузии, а также закону о ЧП на всей территории страны вводятся ограничения для СМИ.

"Приостановлено право получения и распространения информации. Это касается телекомпаний и радиостанций, которые на время действия ЧП, то есть в течение 15 дней, не будут выходить в эфир. Это ограничения не касается Общественного телевидения Грузии", - сказал Г.АРВЕЛАДЗЕ.

Министр уточнил, что на время ЧП по закону на всей территории страны для граждан Грузии вводятся ограничения на проведение манифестаций и демонстраций. Также запрещены забастовки.

"Объявленные меры входят в действие с момента обнародования, а указ президента уже обнародован", - сказал Г.АРВЕЛАДЗЕ.

Все СМИ, подчеркнул министр, получат официальное уведомление. Распоряжение входит в силу с данного момента.

Как сообщал УНИАН, 7 ноября М.СААКАШВИЛИ издал декрет о введении чрезвычайного положения в Тбилиси.