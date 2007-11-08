Солана просит сохранить ”развитие реформ в Грузии”

Верховный представитель ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Хавьер СОЛАНА обеспокоен развитием событий в Грузии.

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе сообщили в пресс-службе Х.СОЛАНЫ.

“Х.СОЛАНА призвал все стороны начать конструктивный диалог и воздержаться от действий, которые могут подорвать развитие реформ в Грузии”, - сказал представитель пресс-службы. Кроме того, Х.СОЛАНА попросил представителя ЕС на Северном Кавказе Питера СЕМНЕБИ срочно прибыть в Тбилиси, чтобы лично отслеживать развитие событий и провести встречи с представителями власти и оппозиции.

“По имеющейся информации, он уже в дороге”, - сказал представитель пресс-службы.

Как сообщал УНИАН, митинги протеста проходят в Тбилиси с 1 ноября. Сегодня полиция применила против демонстрантов водометы, слезоточивый газ и, по непроверенным данным, резиновые пули.