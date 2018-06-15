Отречение Папы Бенедикта XVI: сильная слабость или слабая сила

«Мне не хватает сил. Тяжело носить этот статус, принимать решения. Мое отречение будет полезным для Церкви», - с такими словами Папа Римский Бенедикт XVI отрекся от своих полномочий 11 февраля 2013 года. 24 февраля предстоятель католической церкви отслужил последнюю воскресную мессу, на которую собралось около 200 тысяч человек, оставил последнюю запись в Твиттере, а в среду, 27 февраля, выступил с последним публичным обращением, заверив, что не возвращается в светскую жизнь, а будет дальше служить Богу и молиться.

Уже через несколько часов он станет первым за многие столетия «папой в отставке» и улетит в летнюю резиденцию Кастель Гандольфо, расположенную в 30 километрах к юго-востоку от Рима. Каждый шаг «уходящего» понтифика будут транслировать в прямом эфире итальянские телеканалы. Уже с сегодняшнего дня Сикстинская капелла, где традиционно проходит тайное голосование кардиналов, закрыта для туристов, а прибывшие в Ватикан кардиналы поселятся в Доме святой Марфы, чтобы, если найдется две трети голосов за одного кандидата, произнести Habemus papam! (У нас есть папа!) еще до 15 марта.

В последний раз подобные события в истории католической церкви происходили в 1294 году, когда Папа Цёлестин, кстати, ровесник Бенедикта XVI (85 лет), отказался от престола из-за преклонного возраста и плохого самочувствия. Об ухудшении здоровья Бенедикта, который стал самым пожилым Папой на момент вхождения на престол (78 лет), говорили несколько последних лет, но, все же, новость об отречении всколыхнула волну теорий и версий. Уход понтифика связывали и с внутрицерковными интригами и даже с гей-лобби.

Одной из версии отречения Папы также называют Ватиликс. В прошлом году, по данным иностранных СМИ, в руки прессы и полиции через личного камердинера понтифика попали секретные церковные документы, в том числе и личные письма Папы, изобличавшие церковь в воровстве и грехопадении. Помощника Папы обвинили в воровстве и упрятали в тюрьму на 18 месяцев, однако в декабре прошлого года понтифик навестил «предателя» и помиловал, а спустя два месяца… подал в отставку.

По другим версиям итальянских журналистов, бывшего немецкого кардинала Йозефа Ратцингера вынудили уйти не то гей-лоббисты в Ватикане, не то противники его консерватизма. Кстати, одним из последних решений понтифика стало принятие отставки от шотландского кардинала Кейта О'Брайена, которого обвинили в сексуальных домогательствах тридцатилетней давности почти сразу после того, как он публично допустил возможность отмены целибата для католических священников. Как известно, Бенедикт XVI не является сторонником этой идеи.

Симптоматично, что ровно два года назад Папа Бенедикт XVI принял отставку главы украинской Греко-католической церкви – кардинала Любомира (Гузара) в связи с ухудшившимся здоровьем последнего.

Украинские специалисты усматривают в этом сенсационном отречении объективные причины и не видят сговора духовенства.

Андрей Юраш, религиевед:

Я думаю, что доминируют в этой отставке все же объективные причины. Не нужно делать специальных исследований, дабы понять, что Папа болен и ему трудно выполнять свои обязанности. Кроме того, абсолютно ясно, что перед этим понтификом встало множество проблем, для решения которых необходима энергия и решительность, которых нет уже у Бенедикта XVI. Кража писем из Ватикана, педофильные скандалы – все это свидетельствует о том, что в церкви нет порядка, а у Папы – нет сил его навести. Так что тут два фактора – тяжелое физическое состояние и тяжесть проблем, которые он уже был не готов решать. Говорить о заговоре каком-то целенаправленном я бы не стал. Также я хочу подчеркнуть, что это очень смелый и решительный шаг. Папа решился на поступок, который до него не совершал никто. Ведь понтифик – человек подневольный, наделенный чрезвычайной духовной властью, от которой нельзя отказаться. А он смог. И это своеобразный ответ тем, кто обвинял его в консерватизме и пассивности. Я полагаю, что искренние католики поймут его решение и примут, поскольку Папа для них априори непогрешим и каждое его решение правильно.

Мнения самих верующих на этот счет разошлись. Корреспондент УНИАН опросил нескольких прихожан католических соборов – Святого Николая и Святого Александра – в Киеве.

Иван Дмитренко, предприниматель:

Мне кажется, что это – чистая политика и ничего другого. Нынешний Папа стал неугоден и неудобен, к тому же – стар и консервативен. Уверен, что именно из-за интриг его и вынудили уйти. Честно говоря, стараюсь не обращать на это внимание. Стараюсь не читать в прессе всевозможные версии и предположения. По большому счету, мне все равно, кто станет следующим Папой – черный, белый… Выбирать его будут так, как у нас выбирают президента.

Анна Точенкова, фотограф:

Я – родом из польских католиков, и после смерти «нашего» Папы Иоанна Павла II мне лично все равно, кто будет новым Папой. Другого такого не будет. Папа Бенедикт был слишком стар и вполне верю, что ему сейчас очень тяжело выполнять свои функции. Я, кстати, заметила, что даже среди моих знакомых многие стали прохладнее относиться к религии после смерти Папы Иоанна Павла II, и после всех этих грязных скандалов, которые происходили в Ватикане. Не только обычные люди становятся все дальше от Бога, но и высшие священнослужители.

Александр Басюк, учитель:

Для нас, католиков, личность Папы – очень важна. Мы с большим уважением относимся к его личности. Мы весьма консервативны и роль Папы всегда была для нас неизменна – духовный отец и наставник. Чувство тревоги мы испытываем сейчас. Полномочий глава нашей церкви лишался только с приходом смерти. Что вынудило его отречься? Что будет дальше? Люди и так все больше становятся бездуховными, реже ходят в церкви, молятся, а эта ситуация, как мне видится, не способствует укреплению веры. Особенно из-за слухов вокруг причин отречения Бенедикта XVI.

Елизавета Грановская, пенсионер:

Как искренняя католичка, я не смею обсуждать решение Папы, но мне кажется очень порядочным и сильным его поступок. Нужно иметь большую силу воли для такого решения, я считаю. До него так никто не поступал. Очень жаль, что наши политики не способны на такое благородство, даже когда им не доверяют и открыто высказывают ненависть, презрение – они продолжают держаться за свое кресло. Папа подал очень хороший пример всем – нужно уметь вовремя уйти.

Между тем, римокатолические священнослужители Украины версию заговора и давления на понтифика отвергают. Один из священнослужителей римокатолической парафии в Киеве, пожелавший остаться анонимным, уверил агентство, что, по его данным, никаких подводных камней в отречении Папы нет: «Он действительно в преклонных годах и является самым пожилым папой на момент вступления в должность. Разговоры о том, что ему пора уйти на отдых, начались не вчера и не случайно. Кстати, в последние годы жизни Иоанна Павла II тоже говорили о том, что правильнее отпустить его на покой, поскольку ему было совсем плохо, а ведь быть Папой – это тяжелый труд. Поездки, встречи, публичные проведи, воскресные мессы – это только часть его обязанностей, которая видна людям, но далеко не вся работа... Поэтому, не стоит верить слухам, Папа имеет возможность сложить с себя полномочия, если не имеет сил и возможности их выполнять».

Трудно поспорить, что тяжело быть Папой после харизматичного и смелого Иоанна Павла II (Кароля Войтылы), которого многие католики до сих пор боготворят, но вот теперь упрекнуть бывшего немецкого кардинала в консерватизме вряд ли кто-то осмелится: отречение – это беспрецедентный для католической церкви шаг.

Биография Бенедикта XVI

Йозеф Ратцингер родился 16 апреля в Баварии, и был третьим ребенком в глубоко верующей семье. Во время войны служил в подразделении зенитных помощников и дезертировал в 1943 году. В конце войны он провел два месяца в американском лагере для военнопленных. Рукоположен был вместе с братом в 1951 году. После этого преподавал в самых авторитетных немецких университетах, стал профессором, богословом, писал книги и научные работы.

Вскоре стал архиепископом Мюнхена, а потом – и главой Конгрегации по делам вероучения. Слыл интеллектуалом и лидером. Стал вторым Папой в истории после Иоанна Павла II, которого принимали в Белом доме, первым, который завел твиттер-аккаунт. Поддавался критике за консервативные убеждения и ряд публичных высказываний, за которые ему приходилось извиняться. Был сторонником сохранения традиций, а не реформ. За восемь лет понтификата Бенедикта XVI католическая церковь пережила ряд скандалов – одним из них стало обнародование фактов растления малолетних в католических школах и интернатах, другим – так называемый Ватиликс (просочившиеся в СМИ и полицию личные документы Папы).

Анастасия Береза