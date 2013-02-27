Навального обвиняют в незаконном получении статуса адвоката

Об этом сообщил в своем микроблоге в Twitter официальный представитель СК РФ Владимир Маркин. "Следствие установило факт незаконного получения Навальным адвокатского статуса", - написал он.

По информации на сайте Следственного комитета РФ, Навальный сегодня был допрошен в рамках расследования дела по фактам растраты имущества компании "Кировлес". В том числе его допросили по обстоятельствам получения им адвокатского статуса. От дачи показаний он отказался, сообщают РИА Новости.

"В соответствии с требованиями закона для получения адвокатского статуса необходим обязательный юридический стаж не менее двух лет. В подтверждение этого Навальный представил в адвокатскую палату Кировской области справку о том, что он являлся на протяжении нескольких лет заместителем генерального директора ООО "Аллект" по правовым вопросам", - отмечается в сообщении.

Как отметило ведомство, гендиректором этой компании также являлся Навальный.

"То есть, он сам себя назначил и руководителем и своим заместителем. Согласно результатам почерковедческой судебной экспертизы, подпись в представленной Навальным справке от имени инспектора отдела кадров "Аллекта" выполнена не ею, а другим лицом. Более того, на момент внесения записи в трудовую книжку Навального, на основании которой впоследствии и была выдана справка о юридическом стаже, фирмы "Аллект" вообще не существовало", - уточнило ведомство.

В итоге следствие пришло к выводу о том, что представленные Навальным в квалификационную комиссию адвокатской палаты Кировской области сведения относительно наличия у него стажа работы по юридической специальности свыше двух лет являются недостоверными.

В декабре прошлого года СК заявил, что компания "Аллект", которую ранее возглавлял Навальный, причастна к хищению миллионов рублей, выделенных "Союзом правых сил". По версии следствия, по заключенному в апреле 2007 года договору на оказание рекламных услуг компания получила около 100 миллионов рублей и перечисляла деньги на счета фирм, большая часть которых имела признаки "однодневок".

Кроме того, Навальный проходит подозреваемым по делу о хищениях на предприятии "Кировлес". По версии следствия, во время работы советником губернатора Кировской области, в мае-сентябре 2009 года, Навальный, вступив в сговор с директором "Вятской лесной компании" Петром Офицеровым и гендиректором "Кировлеса" Вячеславом Опалевым, организовал хищение более 10 тысяч кубометров леса.