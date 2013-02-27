СМИ обвинили Хорватию в поставках оружия сирийским повстанцам

"Хорватия не продавала и не дарила оружие сирийским повстанцам. Другие слухи мы не комментируем", - цитирует представителя МИД загребское агентство Hina. Подобное заявление было сделано и министерством обороны Хорватии.



Как пишет РИА Новости, о том, что оружие из Хорватии с декабря 2012 года закупает и поставляет через Иорданию сирийским оппозиционерам Саудовская Аравия, сообщило американское издание New York Times со ссылкой на источники в США и европейских странах. Информация была широко процитирована в СМИ Хорватии и других стран.

Кроме того, эксперты указывают, что на недавно сделанных в Сирии фото и видеокадрах, распространенных в интернете, также отчетливо видно как сирийские боевики используют хорватское оружие. В частности, речь идет о противотанковом гранатомете М-79 "Оса", безоткатном артиллерийском орудии М-60, реактивной противотанковой гранате советской разработки РПГ-22, револьверном гранатомете RBG-6 (хорватской версии разработанного в ЮАР гранатомета Milkor). Специалисты напоминают, что в арсеналах правительственной армии Сирии подобных орудий никогда не было.

В Сирии с марта 2011 года не прекращается конфликт между властями и вооруженной оппозицией. По последним данным ООН, за это время в стране погибли около 70 тысяч человек. Власти Сирии заявляют, что сталкиваются с сопротивлением хорошо вооруженных боевиков, поддержка которым оказывается извне.