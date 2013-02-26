Бенедикту XVI дали «почетного Папу»

Как пишут РИА «Новости», об этом сообщил журналистам глава службы печати Святого престола Федерико Ломбарди.

По словам официального представителя Ватикана, уходящий понтифик сохранит свое папское имя Бенедикт XVI, а обращаться к нему можно будет по-прежнему: "Ваше Святейшество". Ф.Ломбарди сообщил, что почетный Папа будет носить "простую белую сутану" и коричневые, а не красные туфли.

Что касается золотого перстня и свинцовой печати Бенедикта XVI, то после завершения папского служения они, в соответствии с установленной процедурой, будут "аннулированы" камерленго Римско-католической церкви, которым является нынешний госсекретарь Ватикана кардинал Тарчизио Бертоне.

Последним появлением Папы Бенедикта XVI на публике станет его выход на балкон дворца в летней папской резиденции Кастельгандольфо, куда вечером 28 февраля он вылетит на вертолете из Ватикана. Вскоре после этого его перестанет охранять Швейцарская гвардия.

Ф.Ломбарди сообщил, что конгрегации (собрания) Кардинальской коллегии, предшествующие конклаву, на котором будет избран новый Папа Римский, начнутся, скорее всего, в понедельник, 4 марта.

Как сообщалось, Бенедикт XVI 11 февраля объявил, что оставляет папское служение. Режим "вакантного престола" в Ватикане будет объявлен в 20.00 (23.00 мск) в четверг, 28 февраля.