В Европе создают единую систему оповещения о падении метеоритов

Европейское космическое агентство /ЕКА/ приступило к созданию в Европе единой системы оповещения о метеоритах. Об этом говорится в распространенном сегодня заявлении ЕКА,сообщает ИТАР-ТАСС.

"На данный момент фиксируются траектории движения лишь самых крупных объектов. Около 99 процентов астероидов, достигающих 1 км в диаметре, уже идентифицированы", - отметил Николас Бобрински, сотрудник созданной в 2008 году программы ЕКА по слежению за ситуацией в космосе. По его словам, "небольшие метеориты также представляют большую опасность" для жителей Земли. "В случае столкновения они вызывают сильные разрушения. Вы видели последствия от падения метеорита диаметром 17 метров в Челябинске, - заявил Н.Бобрински. - Если взять небесное тело диаметром 50 метров и массой в 20-30 раз больше, то его энергия окажется колоссальной".

По словам специалиста ЕКА, в Солнечной системе наблюдается около 1 млн астероидов диаметром 50 метров или более. "И по крайней мере 10 тыс из них могут пересекать орбиту Земли, - уточнил Н.Бобрински. - Получается, что большинство объектов, которые однажды могут столкнуться с нашей планетой, еще не идентифицированы. Необходимо проделать огромную работу".

ЕКА 22 мая в Риме откроет координационный центр, в который будет стекаться информация от всех европейских обсерваторий. В этом центре ученые будут следить за малыми небесными телами, которые представляют потенциальную угрозу для Земли. Кроме того, агентство приступило к разработке прототипа нового телескопа, в основе которого будет лежать принцип строения фасеточных глаз насекомых. С зеркалом диаметром 1 метр и большим углом обзора он позволит регулярно просматривать небо, пояснил Н.Бобрински. В будущем ЕКА планирует ввести в строй шесть таких телескопов, которые будут работать в автоматическом режиме.

"Задача в том, чтобы распознавать объекты диаметром свыше 50 метров за три месяца до их приближения к Земле", - подчеркнул представитель ЕКА. По его словам, таков минимальный промежуток времени, необходимый ученым и властям для того, чтобы отреагировать на возможную угрозу из космоса.