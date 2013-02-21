СМИ: В Рижский залив в Латвии упал метеорит

Метеорит, возможно, упал в Рижский залив в Латвии, сообщил в четверг в интервью латвийской радиостанции Baltkom представитель Латвийского центра метеоритов Андрис Биезнис, сообщают РИА Новости.

"По нашей информации, которую мы еще собираем, метеорит мог упасть в Рижском заливе. У нас есть три свидетеля, которые видели падение. Трудно сказать какой он был величины, собираем информацию. Но он был достаточно ярким, так что возможно он довольно большой. Других подробностей пока нет", - сказал Биезнис.

В начале недели метеорит упал в Челябинске. В результате этого падения пострадали более тысячи человек.