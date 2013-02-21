СМИ: В Рижский залив в Латвии упал метеорит
21:08, 21 февраля 2013Мир
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Метеорит, возможно, упал в Рижский залив в Латвии.
Возможно, на Землю упал еще один метеорит / Фото : vk.com
Метеорит, возможно, упал в Рижский залив в Латвии, сообщил в четверг в интервью латвийской радиостанции Baltkom представитель Латвийского центра метеоритов Андрис Биезнис, сообщают РИА Новости.
"По нашей информации, которую мы еще собираем, метеорит мог упасть в Рижском заливе. У нас есть три свидетеля, которые видели падение. Трудно сказать какой он был величины, собираем информацию. Но он был достаточно ярким, так что возможно он довольно большой. Других подробностей пока нет", - сказал Биезнис.
В начале недели метеорит упал в Челябинске. В результате этого падения пострадали более тысячи человек.
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