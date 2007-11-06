Человек с голосом лидера грузинской оппозиции шантажирует Саакашвили

Департамент по исполнению наказаний Минюста Грузии во вторник распространил запись телефонного разговора, состоявшегося якобы между Ираклием Окруашвили и руководителем этого департамента Бачо Ахалая, сообщает агентство Новости-Грузия со ссылкой на тбилисскую телекомпанию "Рустави-2".

Эта телекомпания передала в эфире отрывок из телефонного разговора, где слышен голос, похожий на голос Окруашвили: "Скажи Мише (президенту Саакашвили): пусть отправит в отставку правительство, назначит меня премьер-министром - и я распущу митинг".

По сообщению пресс-службы департамента грузинского Минюста, запись сделана 3 ноября, и экс-министр обороны Грузии Окруашвили, находящийся под следствием по обвинению в коррупции, сам позвонил Ахалая.

Запись разговора распространили и другие грузинские телеканалы, сообщает РИА новости.

Председатель комитета по обороне и безопасности парламента Грузии Гиви Таргамадзе уже заявил журналистам, что "то, что говорит Окруашвили, возмутительно".

Сам Окруашвили и представители его команды пока никак не комментировали сообщения телекомпаний.

Бывший соратник президента Грузии, в сентябре этого года объявивший о создании оппозиционной партии, Окруашвили накануне вечером выступил в эфире тбилисской телекомпании "Имеди".

Он, в частности, сказал, что подтверждает все обвинения, высказанные им в начале сентября в адрес высшего руководства страны и заявил, что после ареста был вынужден отказаться от своих обвинений под давлением.