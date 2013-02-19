СМИ: В аэропорту Брюсселя без единого выстрела похищены ящики с алмазами

Восемь вооруженных людей, предположительно, получили доступ к взлетно-посадочной полосе в аэропорту Брюсселя и ограбили прилетевший из Цюриха самолет, с которого в тот момент выгружали алмазы. Об этом информирует Газета.ру со ссылкой на сайт Diamonds.Net.

Сообщается, что вооруженные люди въехали на защищенный участок аэропорта. Во время ограбления не было сделано ни единого выстрела, но один из источников предположил, что во время него пилота или водителя держали на мушке.

Одной из машин, на которых скрылись грабители, был белый Mercedes, который, по некоторым данным, позже был обнаружен. Второй автомобиль — Audi — точно не найден. Власти отказываются комментировать случившееся, но сегодня планируют провести пресс-конференцию.