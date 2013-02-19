Основной проблемой Москвы стали нелегальные работники

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом говорится в материалах заседания Общественно-консультативного совета при Федеральной миграционной службе России по г. Москве.

«Вопреки сложившимся мифам, сейчас основная проблема столицы не «нелегальные иностранные мигранты», а нелегально работающие иностранные граждане. Впрочем, также без соответствующего оформления в столице работают миллионы российских граждан», - говорится в докладе. Что же касается «иностранных нелегалов», то правоохранительные органы так поставили свою работу, что для иностранца сейчас находиться в Москве без соответствующих документов все равно, что водителю ездить без прав: теоретически можно, но риски превышают издержки, считают в совете.

«В настоящее время основная проблема в столице - не «нелегально находящиеся», а «без разрешения работающие», - отмечают эксперты.

По их информации, представители бизнеса в сфере ЖКХ, строительства и общественного питания пользуясь пробелами в законодательстве и с целью извлечения максимальной прибыли, нанимают персонал из числа приезжих, в основном из государств СНГ.

«При этом, нанимая граждан из других российских регионов и иностранных государств, они не обеспечивают их жильем, и их работники, кто в силу обстоятельств, а кто также из экономии, нередко живут в местах, не предназначенных для этого: в промышленных зонах, в подвалах и на чердаках жилых домов, в подсобках», - говорится в документе.

Проблемы адаптации и интеграции иностранцев в России при этом «стоят не так остро, как в ряде европейских стран». «Всё-таки сказывается как общее прошлое и единая когда-то система образования, так и то, что значительную часть приезжих составляют граждане Украины, Беларуси и Молдовы, а также славяне и люди европейской культуры из стран Центральной Азии и Закавказья», - считают эксперты.

В то же время, проблемы, особенно с низкоквалифицированными иностранными рабочими, имеются – общий уровень языковой подготовки мигрантов от года к году снижается по мере смены поколений.

По данным Федеральной миграционной службы РФ, в Россию приезжают не менее 1 млн трудовых мигрантов из Украины.